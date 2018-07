Taormina, "stoppata" una discoteca e sequestrato del pesce sospetto... 22/07/2018 - 21:39 di Redazione

Controlli di carabinieri e Nas: il locale danzante - nel litorale - chiuso per 10 giorni, in un altro esercizio prodotti ittici non custoditi a norma. Un giovane arrestato per spaccio ed un 43enne catanese per evasione dai domiciliari

TAORMINA - La Compagnia carabinieri di Taormina - nell'ambito di servizi eseguiti insieme a personale dei Nas di Catania e finalizzati al controllo dell’igiene e sanità pubblica, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro presso bar, pub e ristoranti - durante un controllo «in un luogo - si legge in una nota degli stessi carabinieri - deputato alla ristorazione» ha sequestrato decine di chili di pesce poiché non custodito secondo le normative vigenti. Il prodotto sarà al più presto inviato nel laboratorio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia per le analisi al fine di capire se i campioni di pesce prelevati erano avariati. Inoltre i controlli del Nas hanno portato ad elevare, sempre a Taormina, numerose sanzioni amministrative del valore complessivo di euro 4500 per mancata tracciabilità degli alimenti, mancata presentazione Scia per abbattimento prodotti ittici, mancata procedura Haccp. Sempre nel territorio di competenza, i carabinieri di Taormina hanno chiesto ed ottenuto un’ordinanza di chiusura di 10 giorni, dalla Questura di Messina, di una discoteca del litorale. I controlli dell’Arma nella circostanza erano nati da un’aggressione subito all'interno del locale da un giovane catanese, con una prognosi di 30 giorni per la rottura del setto nasale. Nella discoteca i carabinieri hanno riscontrato anche la presenza di un numero di clienti di gran lunga superiore rispetto a quelli consentiti. A Furci Siculo, poi, i carabinieri hanno rinvenuto nell'abitazione di un giovane diversi grammi di grammi di cocaina e di marijuana: il pusher, un 29enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e posto ai domiciliari. A Letojanni, infine, sempre militari dell’Arma hanno arrestato un 43enne catanese domiciliato a Letojanni per evasione dal regime degli arresti domiciliari.