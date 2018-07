Paternò, dopo la rapina si tolgono il passamontagna davanti le telecamere

Sono stati arrestati i presunti autori della rapina all’A&O di Paternò e in casa di un’anziana sempre a Paternò lo scorso mese di aprile. I carabinieri hanno infatti eseguito tre provvedimenti cautalari emessi dal Tribunale di Catania e dal Tribunale dei minori di Catania, su delega della Procura e della Procura dei minori di Catania nei confronti di Alfio Emanuele Longo, di 32 anni (nella foto), di un minorenne paternese di 16 anni e di una donna, di 25 anni, che è stata posta ai domiciliari.

Dopo la rapina al supermercato i carabinieri avevano avviato le indagini dalle telecamere delle zona dove è emerso come i rapinatori, uno dei quali armato di coltello, avevano agito travisati da passamontagna. Gli stessi rapinatori venivano ripresi lungo il percorso di fuga: allontanandosi dal supermercato si sono però tolti il passamontagna indossato, rendendo così possibile ai Carabinieri del Nucleo Operativo di Paternò il riconoscimento e la successiva identificazione.

Gli stessi dopo una settimana hanno commesso un’altra rapina nello stesso supermercato. E le immagini hanno evidenziato come la donna, convivente di Longo, ha effettuato un sopralluogo all’interno del negozio avvisando telefonicamente il compagno che si trovava all’esterno in funzione di “palo”. I tre avrebbero anche rapinato un’anziana. Longo è stato rinchiuso a “Piazza Lanza” mentre il ragazzo nell’Istituto per minori Bicocca.