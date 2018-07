Catania, sequestrati 550 prodotti contraffatti

La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato oltre 550 articoli contraffatti al termine di una ispezione in una ditta, gestita da un cittadino cinesenei pressi del mercato rionale denominato Fera o’ luni. Tra il materiale contraffatto, le Fiamme Gialle etnee hanno constatato la presenza di cappelli riproducenti marchi famosi (Gucci, New York Yankees e Burberry), numerosi copricapi, i quali, sebbene di produzione asiatica, riportavano le raffigurazioni della bandiera italiana per indurre in errore il consumatore finale sulla reale origine delle merci in questione. Al termine delle attività, l’imprenditore cinese è stato denunciato alla Procura etnea per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per le fattispecie previste dal Codice Penale per la vendita di articoli con indicazioni mendaci.