Siracusa, l'ortofrutticolo nelle mani della mafia: 19 indagati

Sono complessivamente 19 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del Tribunale di Catania nell’ambito dell’operazione antimafia "Araba Fenice", condotta dalla polizia di Stato di Siracusa.

Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alle estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, furti in abitazioni ed aziende agricole. Le indagini, che hanno preso avvio nel maggio 2015, hanno consentito di accertare l’operatività nei territori della zona sud della provincia aretusea, del clan "Giuliano", capeggiato dal boss Salvatore Giuliano che, grazie alla forza di intimidazione esercitata dai suoi appartenenti, avrebbe monopolizzato e condizionato l´intero mercato ortofrutticolo della zona.

L´indagine si è incentrata sulla figura del boss, sugli uomini di sua stretta fiducia, (tutti gravemente indiziati del reato di associazione di tipo mafioso per la loro appartenenza al clan) e sulla progressiva ascesa del gruppo a vero e proprio sodalizio mafioso "in grado di acquisire il monopolio nella produzione e nello smistamento dei prodotti ortofrutticoli coltivati nelle numerose serre presenti in quei territori", sottolineano gli investigatori. Grazie ai legami vantati nell´ambito della criminalità organizzata catanese con il clan "Cappello" e al patto di non belligeranza siglato con la cosca rivale dei "Trigila", Giuliano si sarebbe assicurato lo spazio operativo per dominare incontrastato nei territori di Pachino.

Grazie a questo collaudato meccanismo, gli indagati pretendevano il pagamento di una somma di denaro, la cosiddetta "provvigione", calcolata in percentuale del raccolto prodotto e ceduto agli operatori della piccola e grande distribuzione, che costituiva il corrispettivo per la presunta attività di mediazione contrattuale svolta tra produttori e commercianti. Ma le attività illecite del clan non si limitavano al condizionamento illecito del mercato ortofrutticolo. Anche il settore dei parcheggi a pagamento, situati a ridosso delle zone balneari ricadeva, come ha accertato la polizia, sotto l´influenza del clan. E´ stata, inoltre, contestata l´estorsione ai danni del titolare di un lido balneare stagionale, costretto a versare al clan una somma di denaro in cambio di un presunto servizio di "guardiania" svolto in suo favore.

Secondo quanto emerso nel corso dell´attività, inoltre, alcuni degli arrestati si occupavano della commissione di furti di macchinari agricoli, che venivano rubati alle aziende agricole insistenti nei territori di Noto, Rosolini e Palazzolo Acreide. Inoltre, è stata riconosciuta l´esistenza di un´associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti che faceva giungere a Pachino ingenti quantitativi di cocaina per immetterli sul mercato.