Acireale, incendio lambisce abitazione, Polstrada salva due bambini 25/07/2018 - 12:06 di Redazione

I piccoli erano seduti e impauriti, mentre la stanza era già piena di fumo. Per fortuna i due agenti hanno sentito le urla e sono accorsi portandoli via in braccio

Due bambini che erano rimasti bloccati al secondo piano di una palazzina avvolta dal fumo di un incendio che era divampato nelle campagne della frazione Mangano di Acireale sono stati soccorsi e messi in salvo da agenti della polizia stradale di Catania. I piccoli sono stati trovati seduti e impauriti, ma in buona salute, sono stati presi in braccio e portati fuori. L’episodio è avvenuto due giorni fa, ma reso noto oggi. Poco prima la polizia aveva provveduto a spostare cinque bombole di gas che erano vicino a un muretto interessato dal rogo.