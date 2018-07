Mille kg di hashish in sacchi di juta, corriere arrestato nel Palermitano

PALERMO - Una tonnellata di hashish è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza. Giovanni Vitale, 52 anni, secondo l’accusa, è stato arrestato in un’area di servizio nel Palermitano mentre scaricava da un mezzo pesante i sacchi di juta con la droga per metterli in un secondo furgone.

I baschi verdi sono intervenuti dopo che una fonte ha riferito della presenza del carico di stupefacente. Vitale non ha opposto resistenza. Indagini sono in corso per risalire ai grossisti e ai corrieri. Grossisti che hanno versato un anticipo di 800 mila euro per acquistare la droga.