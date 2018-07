Catania, confiscati beni per 9 mln a 2 presunti esponenti clan Laudani

CATANIA - La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito due decreti di confisca beni, per complessivi 9 milioni di euro, emessi dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale, su richiesta della Procura distrettuale ad altrettanti presunti appartenenti al clan Laudani. Uno, per 8 milioni di euro, riguarda Francesco Costantino, di 57 anni, e l’altro, per un milione di euro, nei confronti di Omar Scaravilli, di 37 anni.

Il Tribunale ha disposto la misura della sorveglianza speciale per tre anni e ordinato la confisca dei beni oggetto del predetto sequestro anticipato, eseguito nel 2016, che riguarda complessivamente: 25 immobili, 2 terreni, 2 attività aziendali, 2 autoveicoli, 2 motoveicoli e 9 rapporti finanziari. I due decreti sono stati eseguiti da militari del Nucleo di polizia economica-finanziaria di Catania. Il patrimonio sarà affidato alla gestione dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati.