Non vi arriva la posta? Tranquilli,è ben conservata nella grotta...

BELPASSO - Nella “grotta della dinamite” una scoperta che fa rumore. Un’escursione domenicale ha portato i soci del gruppo Grotte del Cai di Catania sulle tracce di una montagna di posta abbandonata in una grotta di scorrimento lavico, nelle periferie del territorio di Belpasso (Catania), in via del Pettirosso, nel villaggio delle Ginestre. Uno dei protagonisti di questa avventura, Carmelo Bucolo, racconta degli antecedenti di questa scoperta.

«Avevamo già pulito questa grotta nel 2013 – spiega l’escursionista –, allora avevamo trovato eternit, rifiuti, targhe di macchine rubate, e anche allora c’era della posta». E se l’abbandono indiscriminato di rifiuti nel territorio, anche nei luoghi di pregio naturalistico, purtroppo non sorprende più, questa volta a destare maggiore scalpore è il leso diritto dei destinatari a ricevere la propria corrispondenza.

Ad amplificare il rumore della scoperta i disservizi che da anni i belpassesi hanno riscontrato nel servizio di recapito della posta. Ma, da una prima verifica, Poste Italiane risulta estranea a questa storia. Nelle buste in fondo alla grotta si evince il logo di un operatore postale privato. I due escursionisti hanno quindi sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Belpasso e hanno informato le autorità del territorio.

Il sindaco di Belpasso, Daniele Motta, commentando l’accaduto parla di «Un fatto di una gravità impressionante, sia per il criminoso inquinamento ambientale che coinvolge stavolta una cavità lavica, sia per il contenuto della microdiscarica, tutte lettere e posta che anziché essere recapitata viene abbandonata e quindi occultata». Alla grotta si accede con le corde, attraverso un canale lungo circa 7 metri.