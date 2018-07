CATANIA - Agenti delle volanti della polizia hanno arrestato il 44enne Giovanni Salanitro per spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato bloccato in via del Maggiolino in possesso di 434 grammi di marijuana.

Sempre agenti delle volanti hanno arrestato anche il 34enne pregiudicato Giuseppe Piacenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo - riferiscono gli stessi poliziotti - «è stato notato in piazza Federico di Svevia mentre, nei pressi di un chiosco di bevande, chiacchierava con un'altra persona: i due, alla vista dell’autovettura della Polizia, si separavano tentando di allontanarsi», e proprio questo ha insospettito gli agenti che a quel punto hanno deciso di compiere controlli, «trovando nell'abitazione di Piacenti diversi involucri contenenti sostanza stupefacente presumibilmente del tipo MDMA/ecstasy per un peso complessivo di 9.48 grammi, sostanza stupefacente presumibilmente del tipo marijuana per un peso complessivo di 40 grammi».