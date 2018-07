Super eclisse di Luna, domani ecco da dove ammirarla in Sicilia

CATANIA - Domani venerdì 27 luglio è il giorno dell'eclisse di Luna più lunga del secolo. Per 103 minuti sarà possibile ammirare il satellite della Terra tingersi di rosso. A Catania dalle 20.30 alle 00.30, in piazza Europa, a dare risalto al fenomeno astronomico anche un evento pubblico organizzato dal Gruppo Astrofili Catanesi, in collaborazione con l'Inaf (Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astrofisico di Catania): in programma l'osservazione ai telescopi dell'eclissi lunare e dei pianeti (in particolare Marte, in questo periodo molto vicino alla Terra) e la proiezione in diretta con speciale videocamera applicata a un telescopio. Saranno inoltre a disposizione del pubblico, per spiegazioni e chiarimenti, due astronomi dell'Inaf.

A Palermo l'appuntamento è dalle 20.30 in poi ai Giardini del Palazzo Reale (ingresso da Piazza Indipendenza) per l’evento organizzato in collaborazione con l’Assemblea Regionale Siciliana, la Fondazione Federico II, l’Università degli Studi di Palermo e l'osservatorio astronomico di Palermo. L’ingresso è gratuito e non occorre prenotare.

Sulle Madonie, invece, presso il centro internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, si terrà l«'Incontro ravvicinato col Pianeta Rosso... e la Luna si eclissa»: osservazioni del cielo con i telescopi e attività in Planetario. L’associazione Artemisia propone un’escursione serale a Monte Maganoce, a Piana degli Albanesi, per osservare e commentare l’eclissi. Anche a Roccapalumba è possibile ammirare l'eclissi nell'osservatorio di Pizzo Suaro.