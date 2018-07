CATANIA - Carabinieri di Catania hanno arrestato un 29enne per spaccio di sostanze stupefacenti. In una casa in suo uso militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 2,5 kg di marijuana, conservata all'interno di 8 buste di plastica, una bilancia elettronica di precisione e materiale comunemente utilizzato per confezionare le dosi di droga. L'arrestato, in attesa della direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari.

Sempre militari dell'Arma, in questo caso di Pedara (Catania), nel centro sull'Etna hanno invece arrestato un 34enne e la sua convivente di 49 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie al fiuto del cane pastore tedesco Indic, i carabinieri hanno trovato nella loro abitazione un chilo di marijuana e scoperto che il proprietario della casa aveva allacciato il contatore privato alla rete elettrica pubblica. La donna, in attesa di giudizio, è stata rimessa in libertà mentre il convivente, indagato anche anche il furto aggravato, attenderà la direttissima agli arresti domiciliari