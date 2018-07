Sistema Siracusa, scarcerato l'imprenditore Ferraro

Il gip del Tribunale di Messina, con parere favorevole della Procura, ha emesso il provvedimento di scarcerazione anche per l'imprenditore siracusano Alessandro Ferraro, in relazione al secondo filone di inchiesta del cosiddetto "Sistema Siracusa" che nelle scorse settimane ha coinvolto anche il giudice del Cga, Giuseppe Mineo.

Ferraro resta in regime di arresti domiciliari in virtù dell'ordinanza di custodia cautelare notificata lo scorso febbraio. "Intendo precisare - ha detto Maria Spurio - difensore di Ferraro - che decisione non è legata ad alcuna forma di collaborazione da parte del mio assistito e che per l'altra misura pende appello per revoca".