Droga, Gdf Catania sequestra beni per 300 mila euro a un trafficante

CATANIA - Beni per 300 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Michele Angelo Fichera, di 52 anni, coinvolto in procedimenti penali per spaccio di droga. Nel gennaio di quest’anno è stato e condannato a due anni e sei mesi di reclusione dal Tribunale di Ragusa per traffico di sostanze stupefacenti commesso nel 2016 tra Catania, dove si approvvigionava di cocaina, hashish ed eroina, e Modica, dove le cedeva a spacciatori locali.

Il sequestro, disposto dal Tribunale di Catania su proposta della locale Procura Distrettuale, riguarda beni riconducibili a Fichera e, in particolare, un’unità immobiliare di 84 mq ubicata nel quartiere Villaggio Sant'Agata a Catania, un’automobile e un motociclo.