Incendio a presidio No Muos a Niscemi: per attivisti è "intimidazione"

Niscemi (Caltanissetta) - Gli attivisti del Movimento No Muos di Niscemi hanno denunciato un presunto atto intimidatorio ai danni di un loro presidio. In serata un gruppo di militanti è riuscito a scorgere un'auto bianca dalla quale sarebbe stato lanciato un innesco incendiario contro il tendone del presidio No Muos, in contrada Ulmo a Niscemi, dove in questi giorni è in via di allestimento il campeggio che si terrà fino al cinque agosto. Secondo il racconto degli attivisti, gli attentatori avrebbero atteso che tutte le macchine le auto, presenti sul posto, si allontanassero prima di passare all’azione, non considerando che alcuni militanti erano rimasti “di guardia” all’interno del presidio. L'incendio è stato domato anche con il pronto intervento degli stessi attivisti.

Il Movimento No Muos sta organizzando una manifestazione per il prossimo 4 agosto, con partenza alle 15 dal presidio fino al cancello 1 della base Muos della Marina Militare americana.