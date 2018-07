Concerto di cantante neomelodico in "nero": sospeso dai carabinieri

CATANIA - Carabinieri della compagnia di Giarre e del Nucleo ispettorato del lavoro di Catania, personale dell’Asp e polizie municipali hanno denunciato in stato di libertà la titolare di uno stabilimento balneare a Fondachello di Mascali (Catania) dove era stato organizzato l’esibizione di cantante neomelodico catanese, senza le autorizzazioni di pubblica sicurezza, facendo pagare un biglietto d’ingresso, e impiegando otto lavoratori «in nero» su 10 presenti. Il concerto è stato sospeso per motivi di ordine sicurezza pubblica.

Denunciato anche il titolare di una panineria di Riposto che impiegava sette lavoratori «in nero" su 8 presenti. Inoltre, per entrambi gli esercizi pubblici, è stata inoltrata la richiesta alla direzione territoriale del lavoro di Catania, di emissione di un provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali per l’impiego di manovalanza in nero, e di comminare sanzioni amministrative per l'importo complessivo di 65.000 euro.