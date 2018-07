Scontro tra auto sulla statale 115: gravissima intera famiglia di Riesi

LICATA - Tre persone, tutte componenti di un unico nucleo familiare, sono rimaste gravemente ferite in un incidente verificatosi, ieri sera, lungo la statale 115 a Licata (Agrigento). La famiglia di Riesi (Caltanissetta) - che era a bordo di una Bmw - stava per rientrare a casa, dopo una giornata trascorsa al mare, quando, per cause in corso d’accertamento da parte della Stradale, si è scontrata con un’Alfa 146 con a bordo due ragazzi di Modica (Ragusa). Quest’ultimi sono rimasti feriti, e sono stati portati nell'ospedale di Licata, ma non sono in gravi condizioni.

L’uomo che era al volante della Bmw, un quarantacinquenne di Riesi, è stato trasferito, in elisoccorso, nell'ospedale Cannizzaro di Catania e nelle ultime ore, visto l’aggravarsi delle condizioni, sono state trasferite anche la moglie e la figlia: rispettivamente a Catania e a Messina.