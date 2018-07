Gela, auto contro ringhiera e poi sulla battigia: muore un 58enne

GELA - Perde il controllo dell’automobile sulla quale viaggiava, sfonda la ringhiera metallica e finisce a mare sulla battigia perdendo la vita. E' accaduto stamani a Gela, all'altezza del porto rifugio. La vittima è Arcangelo Messana, 58 anni, sposato, con due figli, e faceva il netturbino alle dipendenze della ditta Tekra.

L’uomo stava percorrendo il lungomare Federico II per recarsi al lavoro, nella zona assegnatagli di Macchitella, quando è avvenuto l’incidente. La polizia sta indagando per accertare le cause dell’incidente e al momento non si esclude che Messana possa essere stato colto da un malore.