In Sicilia la velocità degli autobus inferiore alla media nazionale

PALERMO - In Sicilia la velocità commerciale degli autobus per il trasporto pubblico locale è di 17 km/h, in Italia è di 19,4 km/h. Sono i dati di uno studio elaborato dal Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Istat che permette anche di formulare una graduatoria delle province siciliane sulla base della velocità commerciale degli autobus usati per il tpl (trasporto pubblico locale) nei comuni capoluoghi di provincia. La provincia in cui la velocità commerciale degli autobus è maggiore è Ragusa (25 km/h), seguita da Siracusa (22,5 km/h), Agrigento (20,1 km/h), Catania (15,8 km/h), Caltanissetta (15,3 km/h), Trapani (15 km/h), Messina (13,5 km/h), Palermo (13 km/h) ed Enna (13 km/h).

In Italia la velocità commerciale degli autobus usati per il trasporto pubblico locale è di 19,4 km/h. La regione in cui la velocità commerciale degli autobus è maggiore sono le Marche (22,6 km/h). Alle Marche seguono Lazio (22,4 km/h), Sardegna e Basilicata (21,2 km/h), Emilia Romagna (20,7 km/h), Piemonte (20,2 km/h), Abruzzo (20 km/h). Al di sopra della velocità media nazionale si collocano anche Trentino Alto Adige (19,9 km/h), Calabria e Umbria (19,7 km/h), Friuli Venezia Giulia (19,5 km/h). Al di sotto del livello medio nazionale, invece, sono Toscana (19,2 km/h), Veneto (19,1 km/h), Puglia (18,7 km/h), Molise (18,5 km/h), Liguria (18,4 km/h), Lombardia (17,6 km/h), Sicilia (17 km/h), Valle d’Aosta (16,5 km/h) e Campania (15,6 km/h).