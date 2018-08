Falciati da un'auto a Taormina, amputato un piede ad una ventenne

È ricoverata nella Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania la ventenne travolta, assieme a tre suoi amici, da un’auto a Taormina, nei pressi dell’Isola Bella. La giovane è arrivata al Pronto Soccorso con un gravissimo trauma a un arto inferiore, all’altezza della caviglia: considerato lo stato dei tessuti e i rischi derivanti dall’eventuale reimpianto, si è resa necessaria l’amputazione del piede. L’intervento è stato eseguito in urgenza da un’équipe composta da ortopedici e chirurghi plastici. Un ulteriore intervento da parte degli ortopedici, per la frattura del femore, è previsto in questi giorni.