Musumeci: «In Sicilia non c'è razzismo, le aggressioni opera di cretini»

"Non mi sento di dire che in Sicilia ci sia un rischio razzismo. C'è una sorta di intolleranza da parte di qualche cretino e di qualche delinquente. Mi sento di condannare, senza se e senza ma, quello che è accaduto a Partinico e a Lercara e rappresento la mia solidarietà alle persone che hanno subito aggressioni. Si tratta di casi di intolleranza singola e non collettiva".

Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margine della conferenza stampa tenuta a Palazzo d’Orleans sul tema della tutela ambientale. Parlando dei politici Musumeci ha detto "Può capitare che il linguaggio sia inappropriato, ma è la stampa che dà peso al linguaggio. Se quel linguaggio inappropriato vienne amplificato, allora quel risultato è inappropriato".