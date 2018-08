Siracusa, rubava l'incasso del supermercato, arrestata una cassiera

I carabinieri della Stazione di Ortigia hanno arrestato in flagranza di reato, C.C., 35enne siracusana, impiegata ed incensurata per aver commesso svariati furti ai danni di un supermercato presso cui lavorava.

I militari hanno ricostruito come la cassiera infatti, già da tempo, quando svolgeva il turno serale, durante le operazioni di chiusura della contabilità del proprio registratore di cassa, tratteneva sistematicamente per sè alcune centinaia di euro adottando degli inganni per non far risultare la discrepanza nella rendicontazione generale del supermercato. Cosa che è avvenuta anche ieri sera ma questa volta sono intervenuti i Carabinieri che hanno bloccato e perquisito la donna prima che potesse allontanarsi dall’esercizio commerciale, trovandogli nelle tasche dei pantaloni, la somma di circa 450 euro, corrispondente esattamente all’ammanco dell’incasso previsto per la giornata.

Il denaro recuperato è stato quindi immediatamente restituito al titolare dell’esercizio commerciale mentre la cassiera siracusana è stata arrestata in flagranza per aver commesso il reato di furto aggravato e sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo. Le indagini ancora in corso dei Carabinieri permetteranno di ricostruire l’intera somma asportata dalla donna dal momento in cui sono iniziati i furti.