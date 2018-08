Vittoria, aveva una moto rubata: arrestato un albanese 34enne

VITTORIA - La Polizia di Vittoria ha arrestato Auglent Lallollari, albanese di 34 anni, per ricettazione e furto aggravato. A giugno era stato effettuato un controllo nella sua azienda, perché era sospettato di sfruttare la manodopera dii braccianti agricoli. Arrestato, era stato scarcerato poco dopo.

In occasione del controllo, era stato trovato in possesso di una moto rubata ed altri oggetti di valore, inoltre era stato constatato un allaccio abusivo alla rete di fornitura energia elettrica. Per questi reati l’albanese oggi è stato nuovamente arrestato.