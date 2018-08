Fiumefreddo, Alessandro non ce l'ha fatta: è spirato dopo un mese di agonia

E’ deceduto per le gravi conseguenze del politrauma facciale riportato in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto il 6 luglio scorso, lungo la via Guglielmo Marconi a Fiumefreddo di Sicilia.

La vittima, Alessandro Scirè, 21 anni, di Fiumefreddo, in sella ad una moto Yamaha, aveva avuto la peggio nel terribile impatto con una Nissan Micra guidata da una donna rimasta illesa. Sin da subito le condizioni del ragazzo erano apparse gravi. Era stato subito trasferito in codice rosso, con l’elisoccorso, al Cannizzaro di Catania riportando un politrauma con trauma facciale. Immediatamente era stato condotto in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico. I medici si erano riservati la prognosi. Questa mattina il triste epilogo con il decesso del ragazzo molto conosciuto a Mascali dove lavorava in un parrucchiere per uomo nei pressi di piazza Dante.