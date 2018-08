Catania, panificio con 6 dipendenti su 7 in "nero": e 2 pure minorenni...

CATANIA - La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà, i genitori di due minorenni per impiego di minori al di sotto di anni 15 in attività lavorativa e per violazione degli obblighi di istruzione in quanto posti, sin dall'età di 11 anni, alle dipendenze di un panificio. Nel corso dei controlli effettuati dal personale del Commissariato Borgo-Ognina in un panificio nel quartiere di San Cristoforo sono state riscontrate diverse criticità sotto il profilo della sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro, in materia di sfruttamento dei lavoratori, normativa tributaria e regolare assunzione dei lavoratori. Nell'attività, infatti, erano impiegati 7 dipendenti in totale (tra i quali i due minorenni) sei dei quali senza un regolare contratto di lavoro, sottopagati e senza regolare riposo settimanale. L'unica lavoratrice con regolare contratto di lavoro è la figlia del titolare del panificio. Inoltre, sono state accertate scarse condizioni igienico-sanitarie nella zona laboratorio con residui di alimenti rinvenuti anche nel bagno e, infine, l'occupazione di parte della strada e del marciapiede con attrezzatura dell’attività.

I poliziotti con il personale dell’Ispettorato del lavoro hanno poi eseguito un altro controllo e, nella circostanza, è stato predisposto un provvedimento di sospensione dell’attività e circa 30 mila euro di maxi sanzione. Durante le fasi del controllo di polizia, i familiari del titolare hanno inveito contro gli agenti. Il titolare del panificio è indagato in stato di libertà per i reati di sfruttamento dei lavoratori, invasione di strada pubblica, sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro e, in particolare uno dei suoi familiari, per minaccia, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità.