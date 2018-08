Pantelleria, guasto alla nave rifornimento: benzina razionata

Lunghe file nei distributori a Pantelleria e benzina razionata. Si è fermato anche il traghetto Cossyra per un guasto e da Porto Empedocle non sono potuti partire tre autotreni con 96.000 litri di benzina. Nel deposito di Via Arenella non ci sono più riserve e tutti si sono precipitati a fare benzina. Il sindaco Vincenzo Campo ha chiesto ed ottenuto che in via eccezionale venga fatto un viaggio lunedì con il traghetto "Pietro Novelli" che si muoverà però senza passeggeri. Se arrivassero i tre autotreni con 96.000 litri, sarebbero sufficienti per soli tre giorni ed allora un altro carico dovrebbe arrivare, sempre con il "Pietro Novelli" martedì con altri due autotreni per complessivi 80.000 litri.