Sicilia da record, si sfiora l'overbooking... Stracolme le principali località turistiche

Ferragosto da tutto esaurito in Sicilia. Nelle principali mete turistiche dell'Isola è boom di prenotazioni in alberghi, bed and breakfast e case vacanza. Un trend accentuato dai viaggi last-minute, con i turisti che per Ferragosto scelgono la terra di Trinacria in quanto riesce ad abbinare sapientemente bellezza e convenienza economica. È ciò che emerge dalle ricerche effettuate su Booking.com, una delle Online travel agency (Ota) leader nel mondo e su portali specializzati nelle prenotazioni turistiche. È il caso ad esempio di Holidu.it, il motore di ricerca per case vacanza, che mette la Sicilia in cima alle destinazioni più economiche.

In base ad uno studio che è stato condotto sui prezzi delle case vacanze, chi prenota last-minute nella settimana di Ferragosto in Sicilia, spende in media 126 euro a notte. La "forbice" dei prezzi varia dai 90 euro di Messina e Catania ai 394 euro di Panarea. Nel mezzo stanno una miriade di destinazioni alla portata di quasi tutte le tasche. Sopra i 93 euro troviamo Palermo e Agrigento; mentre Siracusa è “la più costosa delle mete economiche”: 100 euro a notte. Qualcosina in più si paga ad Ortigia (115 euro). Sotto la media regionale figura anche Modica, dove per una notte si spendono 104 euro. A Cefalù invece le quotazioni si aggirano attorno a 151 euro, idem a Giardini Naxos. A San Vito Lo Capo, "perla" del Trapanese, si sale fino a 178 euro.

Anche la Sicilia vanta mete decisamente esclusive, basta fare un giro nelle isole minori per accorgersene. A Ferragosto i prezzi di Lampedusa possono toccare quota 164 euro a notte. Sempre nelle Pelagie, a Linosa, si arriva sino a 195 euro. Nelle Egadi, una notte nelle isole di Marettimo e Levanzo viene quotata rispettivamente 177 e 195 euro. Vulcano e Alicudi, nelle Eolie, arrivano invece rispettivamente a 174 euro e 178 euro a notte. Un euro in più è la media di Pantelleria per la settimana di Ferragosto. I prezzi schizzano a oltre i 200 euro a notte in altre località delle Eolie e delle Egadi. Qualche esempio? Lipari supera i 200 euro, Salina e Stromboli oscillano tra i 230 euro e i 256 euro. A Filicudi si raggiungono i 300 euro a notte, con l'apice che si tocca a Panarea (394 euro).

