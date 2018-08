Assunzioni in aziende new economy,dalla Regione arrivano più di 4 mln

PALERMO - Assegnati dalla Regione oltre 4 milioni di euro per assunzioni, anche già effettuate ad inizio anno, di personale qualificato da impiegare in imprese operanti nei settori strategici della microelettronica e delle biotecnologie. È quanto prevede l’avviso in pubblicazione dall'Assessorato Regionale del Lavoro retto da Mariella Ippolito.

«Con questi finanziamenti - ha spiegato l’assessore al sito economysicilia.it -, oltre a sostenere le imprese della new economy, favoriremo l’inserimento lavorativo di siciliani laureati che versano in condizione di svantaggio sociale e marginalità. Abbiamo previsto un contributo di 800 euro mensili a copertura parziale, fino alla quota massima del 50%, dei costi salariali sostenuti dall'impresa per ciascuna unità di lavoro assunta. Anche in questo caso abbiamo pensato ai diversamente bili, estendendo per essi la quota di contribuzione al 75% del costo salariale».

I contributi sono erogati in ragione dell’ampliamento della base occupazionale per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale di lavoratori disoccupati che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in possesso di laurea magistrale o specialistica. Ogni impresa può richiedere contributi per un massimo complessivo di 20 lavoratori. Le domande di ammissione al contributo possono essere inviate via pec fino al prossimo 1 dicembre.