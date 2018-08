Escursionista si infortuna sull'Etna, soccorso su sentiero ad alta quota

NICOLOSI - Siamo alle solite: si va in escursione sull'Etna - cosa buona, bella e giusta - ma talvolta con un po' di faciloneria, il che al contrario non depone positivamente. E poi ci sono gli incidenti, dietro l'angolo, che possono occorrere a chiunque.... E così ancora una volta militari della militari della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi (Catania), allertati dalla sala operativa del comando provinciale delle Fiamme Gialle su segnalazione del 118, in questi ultimi giorni hanno dovuto compiere più interventi di soccorso sul Vulcano.

In particolare, un escursionista di Paternò ieri è stato soccorso, in collaborazione con volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, a quota 2.200 metri sul sentiero della Schiena dell’Asino che costeggia la Valle del Bove. L'uomo si era infortunato e dalla dinamica dell’incidente si ipotizzava la frattura della caviglia sinistra: immobilizzato l'arto, l'uomo è quindi stato trasportato in barella sino all'ambulanza del 118 che si trovava in attesa dei soccorritori al termine del sentiero.

Già sabato volontari del Soccorso Alpino e Speleologico erano intervenuti per soccorrere un gruppo composto da trentuno escursionisti francesi colti di sorpresa da un temporale nei pressi della Grotta dei Lamponi. Contemporaneamente un’altra squadra di soccorritori era intervenuta presso i Crateri Silvestri per un malore che aveva colto un turista.