Bronte, è schianto per schivare un cane:

due morti e altrettanti feriti, uno è grave 06/08/2018 - 15:21 di Mario Previtera

In fumo la vita di un 27enne di Adrano e di una 23enne brontese, mentre un 30enne è stato trasportato in elisoccorso al trauma center del Cannizzaro di Catania. Viaggiavano su una Audi 3 assieme ad un quarto giovane le cui condizioni non preoccupano. L'incidente su un tratto della via Kennedy all'ingresso del centro abitato

Due morti e due feriti, uno dei quali in gravi condizioni, è il bilancio di un drammatico incidente stradale autonomo avvenuto questa mattina, poco dopo le 11, su un tratto della via Kennedy all'ingresso dell'abitato di Bronte (Catania). Nel tragico schianto sono deceduti, sbalzati fuori dall'abitacolo, un adranita di 27 anni e una ragazza di Bronte, di 23 anni. Secondo quanto si è appreso l'autovettura su cui viaggiavano in quattro, una Audi A3, è andata fuoristrada nel tentativo di schivare un cane che si trovava sul ciglio della strada. Gravemente ferito il conducente dell'Audi - un 30enne condotto in elisoccorso al trauma center del Cannizzaro di Catania - e, lievemente, il quarto passeggero a bordo della vettura, un giovane accompagnato nel pronto soccorso dell'ospedale d Bronte. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti mezzi dei vigili del fuoco di Randazzo e Maletto, l'elisoccorso del 118 e tre ambulanze, mentre i rilievi del caso sono stati eseguiti dai carabinieri.