Musumeci: «Cantieri, altra musica ed ora Anas e Rfi l'hanno capito...»

CATANIA - «Noi vorremmo non essere più guardiani dei cantieri di lavoro come lo siamo con l'Anas, come lo siamo con Rfi. Hanno compreso queste due grandi aziende nazionali che la musica è cambiata. I tempi per noi sono quelli ai quali erano abituata certa burocrazia. Dobbiamo correre perché bisogna recuperare decenni di lassismo e di inerzie». Lo ha detto, rispondendo a Catania, a margine delle firma della convenzione per la realizzazione della Metroferrovia di Ragusa, ad un giornalista che gli ha chiesto dell’eventualità di cantieri "biblici" il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che ha aggiunto.

«State tranquilli che facciamo sentire il fiato sulla nuca delle due aziende e faremo in modo che i tempi previsti dai contratti possano esser anticipati piuttosto che posticipati».