Giarre, anziana falciata da una moto mentre attraversa: è gravissima

Grave incidente questa mattina intorno alle 10,45 a Giarre in via Finocchiaro Aprile all’ingresso nord della città. Un donna di 82 anni che abita nelle vicinanze mentre attraversava la strada è stata falciata da un centauro di Giardini Naxos, in sella a una Suzuki 650 che percorreva la strada da Mascali in direzione del centro storico.

L’anziana donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 che, viste le difficoltà respiratorie, le hanno praticato un massaggio cardiaco ed hanno allertato l’elisoccorso che è atterrato presso l’elipista del campo di atletica. La donna nell’urto violento ha perso anche un dito della mano.