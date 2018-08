Belpasso, esplode una bombola di Gpl, gravemente ustionata una donna

La fuoriuscita di gas (GPL) da una bombola da cucina, ha provocato una piccola esplosione ed un conseguente principio d'incendio all'interno della cucina di un'abitazione di Via Eduardo De Filippo, a Belpasso. L’incidente si è verificato poco prima delle 10 di oggi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha soccorso una donna che era presente nell’abitazione al momento dell’incendio e che si è procurata alcune ustioni nel tentativo di spegnere il principio d'incendio.



E' intervenuta sul posto la squadra dei Vigili del fuoco della sede distaccata di Paternò che ha messo in sicurezza l'abitazione che, da un primo sopralluogo effettuato, non sembra aver subito danni significativi. La donna è stata trasferita al Pronto Soccorso dell'ospedale Cannizzaro e presa in carico dagli specialisti del Centro Grandi Ustioni. Ha ustioni di secondo grado sul 20% del corpo (viso, mani, gambe). E’ stata ricoverata in terapia semi-intensiva, nel Centro Grandi Ustioni.