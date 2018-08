Riposto "casa" degli yacht stellari: da ieri ormeggiata la "Queen Miri", oggi l'arrivo di altri 2 scafi da sogno

RIPOSTO - Il mare di Riposto (Catania) ha dato il benvenuto ieri pomeriggio alla Queen Miri, la nave yacht lunga 92 metri del magnate americano Sheldon Adelson, uno degli uomini più ricchi del mondo (Forbes ne stima il patrimonio in 26,52 miliardi di dollari) proprietario di complessi alberghieri e case da gioco in tutto il mondo.

L’imbarcazione, assistita a Riposto dall'agenzia marittima Luise Sicily, rappresentata da Antonella Fariello e Giampiero Puglisi, è ormeggiata nella banchina Costanzo del molo foraneo. Due anni fa, il super yacht (costruito nel 2004 in Grecia) è stato allungato di 5 metri e rinnovato in un cantiere genovese, per consentire di ospitare in ambienti lussuosi fino a 36 persone in 18 alloggi.

Il panfilo può essere noleggiato per una settimana a 1 milione e 825mila euro. A bordo della “Regina dei mari” dai colori bianco azzurro (bandiera delle isole Marshall) c’è una comitiva di turisti di varie nazionalità. E oggi, nella banchina Costanzo, arriveranno altri due lussuosi megayacht: l'Aquarius (92 mt) e il Moonlight II (85 mt).