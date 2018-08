Cefalù, rifila 2 testate a un cliente: nei guai 49enne buttafuori abusivo

CEFALU' - La polizia di Stato ha identificato l’autore di una violenta aggressione ai danni di un giovane, avvenuta la notte tra il 2 ed il 3 giugno scorsi. E’ un uomo di 49 anni di Villabate, per il quale è scattato il divieto di dimora. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Cefalù l’uomo che lavorava abusivamente come buttafuori in un noto locale, ha dato due testate al volto ad un ragazzo che stava trascorrendo lì una serata con amici.

La giovane vittima sarebbe stata colpita perché stava dando fastidio ad altri avventori. Il giovane è stato portato in ospedale, la prognosi è di 40 giorni. Si è riusciti a risalire all'aggressore, per il quale adesso è scattato un divieto di dimora, anche grazie alle foto del profilo su Facebook.