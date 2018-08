Scivola da uno dei faraglioni di Aci Trezza, ragazzino soccorso con un elicottero

Un ragazzino di circa 14 anni attorno alle 14, per cause da accertare, sarebbe scivolato mentre si trovava in cima ad uno scoglio di uno dei faraglioni di Aci Trezza, procurandosi delle ferite.

Il ragazzo è finito in mare e la scena sarebbe stata notata da alcuni bagnanti che hanno subito lanciato l’allarme. Nel giro di pochi minuti sul luogo dell’incidente sono accorsi due gommoni del distaccamento del porto di Catana dei Vigili del fuoco e, da terra, personale del distaccamento di Acireale. Immediatamente si è levato in volo anche un elicottero “Drago” del 115 che, al termine di una delicata operazione, ha recuperato il ragazzo con il verricello. Il ferito è stato condotto al trauma center del Cannizzaro di Catania.