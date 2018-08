Sequestrate quattromila uova non tracciabili tra Ragusa e Catania

Quattromila uova sono state sequestrate dai carabinieri del Comando per la tutela agroalimentare tra le province di Catania e Ragusa. Ad operare in tutta Italia, dove sono state sequestrate ben 40 mila uova sono stati i militari i reparti di Torino, Salerno e Messina. E’ stata eseguita una azione di monitoraggio presso aziende avicole dislocate sui territori di competenza. Le uova sono state sequestrate per carenza di rintracciabilità.

L’attività preventiva nel comparto avicolo, a tutela degli operatori di settore e dei consumatori, nel corso dell’anno ha portato al sequestro di 465.852 uova e a decine di migliaia di euro di sanzioni. Il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, dallo scorso anno a oggi, ha impedito che giungessero sulle tavole degli italiani 4,2 milioni di uova che avrebbero potuto essere potenzialmente pericolose alla salute.