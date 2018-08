Tutti nudi oggi alla Foce del Platani, mega concentramento di naturisti...

AGRIGENTO - "Nudissimi alla foce del Platani”. Questo il titolo dell’evento naturista in programma oggi su una delle spiagge più belle del litorale agrigentino, a pochi passi da Borgo Bonsignore. Un concentramento che sembra abbastanza numeroso visto che agli amanti del nudo integrale che arriveranno da ogni angolo della Sicilia bisognerà aggiungere anche quelli partiti da diverse città italiane per non mancare a questa manifestazione. Insomma, si prevede un vero e proprio esodo di massa dopo le polemiche che hanno interessato la provincia agrigentina appena 10 giorni fa.

Infatti, i naturisti si erano dati appuntamento alla Riserva naturale di Torre Salsa, un piccolo angolo di paradiso in terra. Purtroppo, la vista di tanto nudo aveva comportato proteste e lamentele da parte di alcuni bagnanti con tanto di bambini al seguito che si erano rivolti ai gestori della Riserva, il Wwf. Una vicenda che molto probabilmente si concluderà nei banchi di un tribunale.

Il nudismo a Torre Salsa «va regolamento», si è limitato a dire il vicesindaco siculianese Enzo Zambito che ha aggiunto: «E’ chiaro che l’amministrazione comunale dovrà affrontare seriamente il caso. È una pratica, quella del naturismo, che in quelle spiagge viene praticata e ‘tollerata’ da molto tempo, ma è del tutto evidente che in una spiaggia pubblica non si può degenerare in altro. Mi piacerebbe conoscere il parere dei siculianesi».

E’ chiaro però che diverse strutture ricettive agrigentine vivono grazie al naturismo. C’è di più: in altre località, potenzialmente molto meno dotate dell’agrigentino, si è creato un indotto turistico legato al naturismo ed oggi rappresentano un’eccellenza in ambito nazionale.

La zona scelta per oggi, invece, è lontana da sguardi indiscreti, una zona che è stata provata più volte in passato. Soprattutto perché è anche complicata da raggiungere a piedi. Gli organizzatori dell’Associazione “Naturismo in Sicilia” tengono a precisare che «questi eventi si propongono di valorizzare i posti più belli che ci sono nel litorale siculo. Luoghi di pace, di tranquillità, dove si può stare in completa libertà, a contatto con la natura, con persone che amano la libertà assoluta, fisica e mentale e che vogliono trascorrere insieme delle belle giornate al sole».