Natante in avaria nel mare di Catania, soccorso e rimorchiato

In seguito ad una richiesta di soccorso lanciata da una imbarcazione in avaria dalle 17 di oggi pomeriggio è scattata una operazione di soccorso in mare che sta coinvolgendo diverse unità navali dei Vigili del fuoco e della Guardia costiera che stanno setacciando la zona antistante la foce del Simeto.

All’operazione, in pieno svolgimento, partecipano anche un mezzo navale della partenza porto di Catania e il nucleo sommozzatori del 115. Come detto si sta cercando in mare una imbarcazione in avaria che avrebbe lanciato, forse lanciando un razzo, una richiesta di soccorso. Le ricerche del natante sono ancora in corso. Secondo quanto si è appreso dalle spiagge del Villaggio Delfino (Vaccarizzo), bagnanti hanno visto un razzo di segnalazione lanciato da un natante.

Alla fine la barca in difficoltà è stata individuata: si trattava di piccolo natante con a bordo due pescatori (il motore si è guastato) che adesso verrà trainato da una seconda barca con a bordo alcuni parenti dei pescatori sino al porto di Catania