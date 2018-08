«Voglio vedere i mobili in vendita» ma è solo una scusa e la violenta

FRANCOFONTE - I carabinieri di Francofonte (Siracusa) hanno arrestato Gabriel Teodorescu, romeno, di 24 anni, accusato di aver abusato di una donna di 38 anni. A denunciare la violenza è stata alla vittima che si è presentata nella stazione dei carabinieri di Francofonte con escoriazioni sul corpo.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo con il pretesto di visionare alcuni mobili messi in vendita dalla donna, si sarebbe fatto condurre nella sua abitazione e dopo averla spinta in camera da letto l’avrebbe violentata. Il ventiquattrenne dopo l’arresto è stato trasferito in carcere a Cavadonna. Si tratta del secondo caso di violenza sessuale registrato a Francofonte negli ultimi giorni.