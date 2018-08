CATANIA - E’ stato assegnato alla Direzione investigativa antimafia (Dia) di Catania, diretta dal primo dirigente della polizia di Stato Renato Panvino, il prestigioso premio nazionale "Ambiente e legalità" di Legambiente. Il riconoscimento è stato assegnato per "l'inchiesta "Garbage Affair" (la delicatissima indagine che ha messo in luce gli intrecci di corruzione e malaffare nella gestione dei rifiuti al Comune di Catania) e per «il lavoro svolto con particolare efficacia e dedizione nel contrasto alle varie forme di criminalità ambientale». La premiazione si è svolta a Rispescia (Grosseto) nell'ambito della manifestazione "Festambiente", il festival internazionale di Legambiente dedicato all'ecologia e alla solidarietà.

«Mi sento onorato e orgoglioso per questo premio - ha affermato Renato Panvino - e ringrazio Legambiente per aver voluto assegnare questo importante riconoscimento alla Dia, che condivido con gli uomini e le donne della Direzione investigativa antimafia, che rappresento, che ogni giorno si prodigano per ripristinare i valori della legalità».

La consegna dell’attestato è stata preceduta dal dibattito “Prima la giustizia. Per un’Italia fondata sulla corresponsabilità nella lotta alle mafie e alla corruzione” al quale hanno partecipato numerose autorità.

Fra i premiati anche lo scrittore Roberto Saviano. Un riconoscimento anche il medico marittimo del porto di Pozzallo, Vincenzo Morello, «per lo straordinario lavoro di soccorso a decine di migliaia di migranti giunti attraverso il mar Mediterraneo, un gesto concreto di ecologia sociale, approccio indispensabile per affrontare le sfide globali che vedono parimenti vittime, uomini e ambiente». Un altro siciliano premiato è il sindaco di Altavilla Milicia (Palermo) Giuseppe Virga, per aver portato avanti l'abbattimento di villette abusive sulla spiaggia comunale.