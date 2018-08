Meteo, in Sicilia Ferragosto di sole ma da mercoledì la musica cambia...

ROMA - 3bmeteo.com ha comunicato le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni, i primi tre di una settimana che offrirà un clima più fresco e, al Nord, anche forti temporali. Ma temporali e piogge già mercoledì anche su parte della Sicilia. Ecco comunque in dettaglio le previsioni:

LUNEDI' 13 AGOSTO al Nord inizialmente soleggiato, salvo disturbi su ovest Alpi. Tra pomeriggio e sera peggiora da ovest con piogge e temporali in diffusione verso est entro la notte. Temperature stabili, massime tra 28 e 33. Al Centro tempo in prevalenza soleggiato, ma con nubi in aumento in Toscana e piovaschi in arrivo sulle zone settentrionali. Temperature stabili, massime tra 30 e 33. Al Sud tempo stabile e soleggiato ovunque, scarsi addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici. Temperature stazionarie, massime tra 29 e 34.

MARTEDI' 14 AGOSTO al Nord ampie schiarite al Nordovest, instabile su est Liguria, est Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna con piogge e temporali in attenuazione la notte. Temperature in calo, massime tra 26 e 30. Al Centro instabile in Toscana con piogge e temporali in rapida estensione entro il pomeriggio anche alle altre zone. In serata migliora da ovest. Temperature in calo, massime tra 28 e 30. Al Sud prevale il sole, in nottata qualche pioggia in arrivo su alta Campania e alta Puglia. Temperature stabili, massime tra 28 e 34.

MERCOLEDI' 15 AGOSTO Al Nord bel tempo, salvo residui piovaschi al mattino sulla Romagna e nubi alte ma persistenti al pomeriggio sulle coste adriatiche. Temperature in rialzo, massime tra 28 e 31. Al Centro instabile su regioni adriatiche, dorsale, Lazio e Sardegna con piogge e temporali in attenuazione serale, più soleggiato in Toscana. Temperature in calo, massime tra 25 e 28. Al Sud instabile su gran parte delle regioni peninsulari e nord Sicilia con piogge e temporali, più sole sullo Ionio. Temperature in calo, massime tra 26 e 29.