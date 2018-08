Incidente sulla A19: chiuso il tratto tra Gerbini Sferro e Catenanuova

CATANIA - Il tratto dell’autostrada A19 tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova è provvisoriamente chiuso al traffico in direzione Palermo a causa di un incidente tra due veicoli nei pressi di Centuripe, in provincia di Enna. Lo comunica l'Anas precisando che «al momento il traffico in entrambe le direzioni è temporaneamente bloccato per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

