Incredibile Catania, c'è pure l'ufficio «disbrigo pratiche» on the road...

CATANIA - Chi l’ha detto che ad agosto gli uffici chiudono per ferie? La dimostrazione del contrario l’abbiamo avuta ieri mattina sotto i portici di corso Sicilia, a pochi passi dalla piazza Stesicoro affollata di turisti ferragostani.

La foto è molto eloquente: mostra quattro postazioni (sigh!) disposte a raggiera attorno a due improvvisati tavolini (due fusti di latta di quelli che contengono olio di palma). Insomma un “ufficio disbrigo pratiche” on the road: una chicca che poche città possono vantare.

L’ “ufficio” in quel momento era vuoto, probabilmente perché abbiamo colto l’attimo della “pausa caffè”, ma resta il fatto che era pienamente operativo e l’attività era stata solo momentaneamente sospesa per mancanza di utenti. Il tutto, come si diceva, in una domenica di agosto, tra centinaia di turisti a passeggio per il centro storico. Un bel biglietto da visita, non c’è che dire.

Certo, i puristi dell’estetica potrebbero obiettare qualcosa in merito alle sedute: una sedia di plastica, uno sgabello malconcio, una sedia da giardino a tre gambe e una sedia (quella sì) da ufficio, ma insomma che pretendete? E’ domenica, siamo all'aperto, in pieno centro. Un po’ di comprensione, via. Siamo sempre ad agosto.