CATANIA - Aveva ereditato dal padre 21 tra fucili e pistole e 34 proiettili calibro 38, che teneva tranquillamente in casa senza averne mai dato comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza. Per questo motivo la polizia di Stato ha denunciato un uomo per omessa denuncia di detenzione armi.

Il sequestro è avvenuto in un’abitazione di via Vincenzo Giuffrida. I poliziotti hanno sequestrato le munizioni e le armi, tra cui cinque fucili da caccia, una carabina semiautomatica, 13 pistole e tre armi ad avancarica antecedenti al 1890. Pistole e fucili non erano custoditi in luogo idoneo me erano in uno stanzino al quale era facile acceder. Le rivoltelle erano accatastate in una cassa di legno insieme con le munizioni e i fucili erano per terra all’interno delle rispettive custodie.