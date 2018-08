Carabinieri gli sequestrano scooter e lui tenta di dare fuoco al mezzo...

PALERMO - Fermato a Palermo dai carabinieri in sella a uno scooter, senza casco e senza assicurazione, un uomo di 37 anni, Nunzio Velci, ha aggredito i militari e tentato di dare fuoco al mezzo che gli uomini dell’Arma volevano sequestrare. I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. E' accaduto nel quartiere Borgo Nuovo. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto l’obbligo di dimora in attesa del processo.