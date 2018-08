Cani lasciati in camper sotto il sole:denunciata una coppia di Siracusa

RAVENNA - Hanno lasciato i loro quattro cani di razza Shitzu chiusi dentro un camper nel parcheggio di Mirabilandia, parco giochi alle porte di Ravenna. Per questo i proprietari delle bestiole - una coppia di Siracusa - sono stati denunciati a piede libero dalla Polizia Municipale locale per abbandono di animali. Secondo il veterinario dell'Ausl Romagna intervenuto sul posto, i quattro cani presentavano forte disidratazione per la mancanza d’acqua, oltre a visibile accaloramento.

Gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un passante allertato dal continuo abbaiare delle bestiole. Il camper - ha riferito la Municipale in una nota - si trovava completamente al sole, chiuso, con solo le due botole nella parte anteriore aperte e senza la presenza di nessuno. Una volta avvicinatisi al camper, i vigili hanno notato i quattro cani in difficoltà che si agitavano nel tentativo di uscire. Non era visibile nessuna ciotola d’acqua.

Vista la situazione, la Municipale ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per potere aprire l’abitacolo, il supporto del veterinario per verificare lo stato di salute dei cagnolini e dell’associazione "Amici degli animali" per l’eventuale recupero dei cani. Nel frattempo il personale della reception di Mirabilandia attraverso l’altoparlante ha più volte invitato i proprietari del camper a tornare al mezzo.

I pompieri sono infine riusciti ad aprire il mezzo senza danneggiarlo, liberando così i cani, poi presi in custodia dall'addetto del canile e visitati dal veterinario. Al loro arrivo i proprietari delle bestiole hanno riferito in buona sostanza che i cani erano stati lasciati all'interno del camper da poco tempo e che sono abituati a viaggiare con loro e a restare all'interno dell’abitacolo.