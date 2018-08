Un boato e poi una colonna d'acqua in mare ad Ustica: svelato il mistero

USTICA - «Il boato udito a Cala Santa Maria questa mattina non ha a che fare con attività vulcanologica (non ci sono riscontri oggettivi), invece si è accertato che c'è stata un'esplosione in mare e dai frammenti ritrovati si tratterebbe di una bombola di gas, tipo campeggio, esplosa in mare nei pressi della banchina. Per arrivare a questa conclusione si è dovuto lavorare diverse ore, raccogliere notizie varie da diverse fonti ed infine fare una ricognizione subacquea sui fondali». Così il sindaco di Ustica Salvatore Militello dopo che stamattina, appunto, un boato era stato avvertito nella zona del porto a Cala Santa Maria mentre alcuni pescatori avevano visto anche una colonna d’acqua che si alzava. Il tutto, condito dal fatto che nei giorni scorsi nell'Isola si è avvertito un intenso odore di zolfo che a questo punto, però, è da ritenersi causato da una fioritura di alghe.

«Tutto il pomeriggio - ha aggiunto il sindaco - siamo stati costantemente in contatto con la Prefettura, con la protezione civile, con la capitaneria di porto, con i carabinieri e vigili del fuoco per cercare di capire cosa fosse realmente accaduto. In questo momento ad Ustica, nella zona di Punta Gavazzi è in atto una fioritura algale straordinaria e per escludere od accertare eventuali cause che possano mettere a rischio la salute pubblica, è stata emessa ordinanza di divieto di balneazione solo per quella zona e si è dato incarico alla direzione dell’area marina protetta di fare effettuare degli accertamenti da parte degli esperti».