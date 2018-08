Ferragosto in Sicilia: un po' di nuvole, traffico sostenuto e bagnanti incauti...

PALERMO - Qualche acquazzone notturno, nella parte tirrenica della Sicilia, e un po' di nuvole che ancora persistono ma che non allontanano i vacanzieri dalle spiagge. Il sole la fa da padrone, invece, nella parte meridionale dell’Isola. Così il Ferragosto meteorologico in Sicilia.

Sulle strade, poi, traffico ovunque sostenuto, soprattutto nelle prime ore della giornata. Ma circolazione paralizzata da due incidenti sull'A29 Palermo-Mazara del Vallo in direzione del capoluogo isolano: uno si è verificato poco prima dell’allacciamento con l’aeroporto di Punta Raisi, nei pressi di Cinisi, con due auto coinvolte e feriti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118; l’altro a Capaci, con due persone ferite.

Quanto ai turisti, si registra dappertutto un numero consistente di presenze, con località come Lampedusa, Pantelleria, Cefalù che contano picchi d’affluenza. Oggi, per altro, si possono anche visitare siti archeologici e musei. E in particolare a Palermo, quest’anno Capitale italiana della cultura, sono numerose le iniziative culturali, a partire dalle attività di «Manifesta» e quelle ad essa collaterali.

Sub dei vigili del fuoco, nella notte hanno soccorso nel Palermitano tre persone che, durante i festeggiamenti in spiaggia per il Ferragosto e dopo aver mangiato e bevuto, hanno fatto il bagno e si sono trovate in difficoltà. Quasi spariti alla vista, gli amici che erano a riva hanno chiamato i soccorsi. Gli interventi sono avvenuti a Isola delle Femmine e sul lungomare di Carini in provincia di Palermo. Affidati ai sanitari del 118, sono stati condotti in ospedale.

Infine, due barche a vela e uno yacht in difficoltà per il mare agitato, al largo di Lipari, sono stati soccorsi - sempre in nottata - dalla Guardia costiera. A bordo c'erano 6 adulti e 4 bambini, trasbordati sui mezzi della capitaneria. Le barche hanno lanciato Sos quando si trovavano al largo di Calandra e di Marina Corta. All'alba alle Eolie c'è stato un acquazzone che ha colto di sorpresa i circa 100 mila turisti che affollano le 7 isole dell’arcipelago.