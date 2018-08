Sicilia, per i B&B e le case vacanze «urge un codice di riconoscimento»

PALERMO - Un codice identificativo di riconoscimento per gli alloggi, i b&b e le case vacanze in Sicilia. E’ l’appello all’assessorato regionale al Turismo fatto dal presidente regionale di Confcommercio, Francesco Picarella: «Chiediamo una seria riforma della legge sul turismo che sia più confacente alle necessità attuali, con la chiara e netta individuazione dei soggetti abilitati alle professioni turistiche secondo regole certe».

«L'analisi fatta dalla Guardia di finanza tra giugno e agosto - continua Picarella - a seguito dei controlli effettuati su bed and breakfast e appartamenti in affitto, mostra come il settore turistico in generale vive un momento di confusione. A pagarne le conseguenze, non solo solo le attività regolari che subiscono concorrenza sleale, ma anche i turisti che pensando di risparmiare, spesso incorrono in strutture che evadono il fisco o che non garantiscono la giusta qualità dei servizi».