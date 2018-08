ROMA - Cambia il tempo sull'Italia, e ce ne siamo già accorti, con temperature in aumento al Nord e più sopportabili, rispetto ai giorni scorsi, al Sud, ma soprattutto con piovaschi e temporali via via più presenti nella parte bassa dello Stabile. Ecco comunque le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni comunicate da 3bmeteo.com:

DOMANI GIOVEDI' 16 AGOSTO al Nord giornata in prevalenza soleggiata seppur con cumuli in sviluppo diurno sui rilievi alpini associati a isolati fenomeni sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 29 e 33. Al Centro bel tempo prevalente ma con ancora con rischio di temporali diurni su dorsale, basso Lazio e interne sarde. Buono in serata. Temperature in aumento, massime tra 26 e 31. Al Sud nubi irregolari con locali piovaschi o brevi temporali, più diffusi durante le ore centrali. Temperature in flessione, massime tra 25 e 28.

VENERDI' 17 AGOSTO al Nord prevalgono condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi su pianure e pedemontane, possibili piovaschi invece sulle Alpi ma solo nel pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 29 e 33. Al Centro bel tempo prevalente ma con ancora con qualche temporale diurno su dorsale, basso Lazio e interne sarde in assorbimento serale. Temperature stabili, massime tra 26 e 31. Al Sud prevalgono le schiarite al mattino salvo disturbi sul basso Tirreno, pomeriggio con temporali sparsi. Temperature stabili, massime tra 25 e 28.

SABATO 18 AGOSTO al Nord in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, salvo nel pomeriggio qualche temporale su Alpi, Appennino, localmente Piemonte ed ovest Emilia. Temperature stabili, massime tra 30 e 33. Al Centro prevale il sole, salvo nel pomeriggio cumuli sull'Appennino con qualche isolato temporale fin sull'Agro Pontino. Temperature in rialzo, massime tra 27 e 31. Al Sud instabile su regioni tirreniche, nord Sicilia e dorsale con temporali più frequenti al pomeriggio, più sole altrove. Temperature stabili, massime tra 25 e 28.